Sakarya Üniversitesi, 2024 ve 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre birçok bölümünde sıralamalarını yükseltti. Üniversitenin akademik gücü, modern eğitim imkanları ve öğrencilere sunduğu kariyer imkanlarının, tercih edilirliğin artmasında etkili olduğu bildirildi.

Sayısal puan türünde, Sakarya Üniversitesinin birçok mühendislik ve sağlık bölümü sıralamasını önemli ölçüde yükseltti. Tıp Fakültesinin 2024’te 18 bin 907 olan sıralaması, 2025 yılında 16 bin 549’a yükselerek, fakültenin başarı grafiğini gözler önüne serdi. Mühendislik alanında Elektrik-Elektronik Mühendisliği (77 bin 493’ten 70 bin 183’e), Endüstri Mühendisliği (83 bin 11’den 76 bin 208’e), Makine Mühendisliği (110 bin 173’ten 91 bin 281’e) ve İnşaat Mühendisliği (237 bin 664’ten 183 bin 218’e) bölümlerinin sıralamaları ciddi oranda yükseldi. Hemşirelik (147 bin 528’den 127 bin 295’e) ve Ebelik (219 bin 943’ten 189 bin 86’ya) gibi sağlık bilimleri bölümlerinin de sıralamaları yükselerek, sağlık sektörüne olan ilginin arttığını gösterdi.

Eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde de Sakarya Üniversitesinin çeşitli bölümleri kayda değer başarılar elde etti. Hukuk Fakültesi, sıralamasını 39 bin 338’den 19 bin 492’ye çekerek büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Ekonomi ve sosyal bilimler alanında Yönetim Bilişim Sistemleri (72 bin 798’den 53 bin 691’e), Uluslararası Ticaret ve Lojistik (284 bin 13’ten 204 bin 916’ya), İktisat (393 bin 408’den 242 bin 111’e) ve İşletme (325 bin 723’ten 201 bin 973’e) bölümleri, geleceğin kariyer alanlarına yönelik talebin arttığını gösterdi. Sözel alanda ise Görsel İletişim Tasarımı (105 bin 588’den 83 bin 398’e), Radyo, Televizyon ve Sinema (173 bin 305’ten 115 bin 681’e) ve Gazetecilik (301 bin 436’dan 196 bin 317’ye) bölümlerindeki yükselişler dikkat çekti.

Sakarya Üniversitesinin YKS sıralamalarındaki bu genel yükselişin arkasında birçok faktör bulunuyor. Akademik kadronun yetkinliği, modern teknolojiyle donatılmış laboratuvarlar, uluslararası iş birlikleri, öğrencilere sunulan staj ve kariyer imkanları bu faktörlerin başında geliyor. Sakarya Üniversitenin geniş sosyal imkanlara sahip yaşanabilir kampüsü, öğrencilere sunduğu kütüphane, spor tesisleri ve kültürel etkinlik alanları, tercih edilirliği artıran önemli unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca öğrenci dostu şehir Sakarya’nın sunduğu ulaşım kolaylığı, güvenli yaşam ortamı ve barınma imkanları da üniversitenin tercih edilmesinde etkili oluyor. Bu veriler, Sakarya Üniversitesinin hem köklü hem de yeni açılan bölümlerinde öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmak için güvenle tercih edebileceği bir kurum olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.