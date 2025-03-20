Balıkesirli şair Dilaver Ayyıldız’ın dördüncü şiir kitabı piyasaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Fransızca Öğretmeni olarak Anadolu’nun farklı il ve ilçelerinde görev yapan Dilaver Ayyıldız lise eğitimi alırken şiir yazmaya başladı. Üniversite yıllarında da şiirle meşgul olan şairin dördüncü kitabı "Çocuk Şiirleri" Sidas Medya Yayınları arasında piyasaya çıktı.

Şiir yalnızlığın sanatıdır diyen Dilaver Ayyıldız düşüncelerini şöyle ifade etti: "Şiir yazma konusunda hiçbir iddiam yok. Çocukları ve şiiri seviyorum. Bu nedenle sevdiğim şeye ilgi gösteriyor, onunla ilgileniyorum; sevdiğim şeyi yazıyorum. Yazdıklarımla güzelliğe soluk aldırmaya çalışıyorum. Kendi gök-kubbeme bir resim bırakıyorum, görünmeyen yüzümü şifreliyorum mısralarda. Dördüncü kitabımda çocuk şiirlerine yer verdim. Sizin için yazılan bu şiirlerin, duygusal ve zihinsel gelişimlerinizde önemli bir rol oynayacağını umuyorum. Şiirler, ritmik yapıları ve hayalleri sayesinde, kelime hazinenizi zenginleştirirken, dünyayı anlama biçiminize de katkıda bulunacak, dil becerilerinizi geliştirecektir. Elinizde tuttuğunuz bu kitapta hayatın en önemli konuları üzerine yazdığım şiirler var. Bu şiirlerde annelerimizin şefkatini, ailemizin sıcaklığını, eğitimin önemini, okulumuzun değerini, kitap okumanın güzelliğini, iyiliğin-dürüstlüğün, yardımseverliğin erdemini, bu vatanı bize armağan eden atalarımızın güzel niteliklerini ve vatan sevgisini bulacaksınız" dedi.

Şair Dilaver Ayyıldız kitap fuarları ve kültürel organizasyonlara katılarak kitaplarını imzalıyor. Balıkesirli Şair Dilaver Ayyıldız, önümüzdeki süreçte de yeni eserleri ile okuyucularının karşısına çıkacak.