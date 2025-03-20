Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Motosikletin hafif ticari araca ok gibi saplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi Sultan Alparslan Lisesi mevkiinde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, dönüş yapmak isteyen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Motosikletin, hafif ticari araca ok gibi saplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Abdulkerim H. ve 17 yaşındaki Hüseyin E. isimli şahısları Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.