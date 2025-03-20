Erzincan’da etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü. Yolların ve kaldırımların karla kaplandığı kentte belediye ekiplerinin kar mesaisi başladı.

Şehirde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, hayatın normal seyrinde devam etmesi ve ulaşımın aksatılmaması adına kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Ekiplerce, tüm mahallelerde, ana arterlerde ve sokaklarda kar küreme işlemlerine devam edilirken, yaya kaldırımlarında da temizlik çalışmaları sürdürülüyor.