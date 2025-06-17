Kütahya’da sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik önemli bir adım daha atıldı. Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya; Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, ilçe belediye başkanları ve Koruma Birliği üyeleri katıldı. Sahipsiz hayvanların korunması, rehabilitasyonu ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, yeni dönem planlamaları da ele alındı.

Vali Musa Işın, sahipsiz hayvanlara yönelik sorumluluğun sadece belediyelere ait olmadığını vurgulayarak, toplumun tüm kesimlerinin bu konuda duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade etti. Işın, "Amacımız hem sahipsiz hayvanların yaşam haklarını korumak hem de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak. Bu noktada bütün kurumlarımızla birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantı sonunda, kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve sahipsiz hayvanlara yönelik daha etkin çözümler üretilmesi yönünde kararlar alındı.