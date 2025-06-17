Kütahya’da 1986 yılında yaşanan su baskını ve heyelan sonrası Afete Maruz Bölge (AMB) ilan edilen Şahin köyü ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Köyde heyelan riskinin artması nedeniyle yerleşimin taşınması gündeme geldi. Bu kapsamda, Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya; Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer ile Şahin Köyü, Gümüşköy, Karakişi Köyü, Köröken Köyü ve Aliköy muhtarları ile AFAD personeli katıldı.

Toplantıda, köydeki mevcut heyelan riski, alınan önlemler, yapılan teknik analizler ve taşınmaya yönelik yeni yerleşim alternatifleri ele alındı. Vali Musa Işın, toplantıda yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim önceliğimizdir. Süreci tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde hızlı ve sağlıklı şekilde yönetmek zorundayız" dedi.

AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, heyelanın güncel durumu ve yer değiştirme sürecine ilişkin teknik bilgileri paylaşarak, riskin boyutları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantı, köy muhtarlarının taleplerinin dinlenmesi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi. Şahin Köyü’nün taşınmasına yönelik süreç, AFAD ve ilgili kurumların iş birliğiyle devam edecek.