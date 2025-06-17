Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri kursiyerleri tarafından yapılan el emeği materyaller ‘Yıl Sonu Çini Sergisi’nde sergilendi.

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezlerinde çiniye gönül veren kursiyerlerin 1 yıllık emeği, sabrı ve sanatı sergiye dönüştü. Her bir desenin yalnızca seramik yüzeylere değil, izleyicilerin gönüllerine de işlendiği Yıl Sonu Çini Sergisi, Odunpazarı Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

"Odunpazarı’nın sanat merkezi haline dönüşmesini istiyorum"

Serginin açılışında konuşma yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Bu sergimizde 1 yıl boyunca kursiyerlerimizin yaptığı çalışmaların ürünlerini izleyeceğiz. Odunpazarı Belediyesi olarak bu merkezlerin bu sergilerin çoğalmasını istiyoruz fakat ülkeyi yönetenler bizi sınırlıyor. Hükümetin çıkardığı tasarruf tedbirleri olmasaydı mevcut halk merkezlerimizin sayısını artırabilirdik. Kadınlarımızın sanata Odunpazarı’ndan başlamasını ve Odunpazarı’nın da sanat merkezi haline dönüşmesini istiyorum" dedi.

Sergi 18 Haziran 2025 tarihine kadar sürecek

Bir yıl boyunca çini atölyelerinde büyük bir özveriyle çalışan kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide geleneksel motiflerden modern yorumlara kadar birçok farklı tarzda çini çalışması yer aldı. Sanatın birleştirici gücüne ve sabrın estetiğe dönüşümüne tanıklık etmek isteyen herkesin sergiyi 18 Haziran 2025 tarihine kadar Odunpazarı Sanat Merkezi’nde ziyaret edebileceği belirtildi.