Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun Çanakkale’nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında başlattığı ve bu yıl da devam ettirdiği "Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına" projesinde Çanakkale’ye gidecek ilk öğrenci kafilesi Başkan Tahmazoğlu’nun katıldığı toplantıyla bilgilendirildi.

Şahinbey Belediyesi, Çanakkale’nin 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde "Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına" projesiyle 218 bin 300 öğrenciyi Çanakkale’ye götürmüştü. Projeyi devam ettiren Şahinbey Belediyesi bu yılda 34 bin 700 öğrenciyi daha Çanakkale’ye götürecek. Proje kapsamında böylece bu yıl toplamda 253 bin öğrenci ve vatandaş şehitler diyarını ziyaret etmiş olacak.

"253 bin Gazi torunu ecdatla buluşmuş olacak"

Bilgilendirme toplantısına katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına projemiz kapsamında 10 yıldır kiraladığımız özel uçakla her gün öğrencilerimizi Çanakkale’ye şehitlerimizi ziyarete götürüyoruz. Sabah 06.00’da kalkan uçağımız 07.30’da Çanakkale’de oluyor. Sabah 07.30’dan akşam 22.30’a kadar 15 saat boyunca gençlerimiz rehberlerimiz ve öğretmenlerimiz eşliğinde tüm şehitlikleri ve müzeleri ziyaret ediyorlar. Bu vatan için toprağa düşmüş vatan evlatları için dualar okuyarak teşekkür ziyaretinde bulunuyorlar. Akşam saat 22.30 tekrar Çanakkale’den hareket eden öğrencilerimiz gece 24.00’de Gaziantep’e geliyorlar. Havalimanından aldığımız öğrencileri tekrar evlerine teslim ediyoruz. Bu yılda 34 bin 700 öğrencimizi ecdatla buluşturacağız. Böylece toplamda 253 bin şehidimize karşılık 253 bin gazi torununu ecdatla buluşturmuş olacağız" dedi.