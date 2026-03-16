Şehitkamil Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini güçlendiren etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Kadir Gecesi'ne özel düzenlenecek program kapsamında dünyaca ünlü Kur'an-ı Kerim kurra Mahmoud Elshahat Anwar, Şehitkamil'de vatandaşlarla buluşacak.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın davetiyle gerçekleştirilecek programda, güçlü ve etkileyici kıraatiyle milyonlarca insanın gönlünde taht kuran Mahmoud Elshahat Anwar, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle Ramazan'ın manevi iklimine ayrı bir anlam katacak. Kadir Gecesi'nin feyzini ve bereketini birlikte yaşamak amacıyla düzenlenen programın, Gazianteplilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşmesi bekleniyor.

Başkan Yılmaz, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çekerek, Şehitkamil'de bu manevi atmosferi en güçlü şekilde yaşatmaya gayret ettiklerini ifade etti. Ramazan boyunca çeşitli kültürel ve dini etkinlikler düzenlediklerini belirten Yılmaz, Kadir Gecesi'ne özel hazırlanan bu programın da vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatacağını söyledi. Yılmaz, dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirdiği Kur'an tilavetleriyle geniş kitlelere ulaşan ve güçlü sesiyle büyük beğeni toplayan Mahmoud Elshahat Anwar'ı Gaziantep'te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, 'Ramazan ayı, gönüllerin buluştuğu, kardeşliğin ve dayanışmanın pekiştiği müstesna bir zaman dilimidir Bu mübarek ayın en kıymetli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'nde hemşehrilerimizle birlikte böylesine anlamlı bir programda buluşacağız. Dünyaca ünlü kurra Mahmoud Elshahat Anwar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gönüllerimiz huzur bulacak' dedi.