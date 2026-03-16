Gaziantep'te jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmada, bir araçta yaklaşık bin 980 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesinde kaçak akaryakıt ticareti yaptığı belirlenen E.Ö. isimli şüphelinin aracında arama yapıldı. Yapılan aramada, bin 980 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.