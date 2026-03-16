Şahinbey Belediyesi, Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V)'e ait mübarek Sakal-ı Şerif'i Şahinbey Millet Camii'nde vatandaşlarla buluşturuyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenecek program kapsamında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif, vatandaşların ziyaretine açılacak. Program, Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Kadir Gecesi'nde düzenlenecek etkinlikte vatandaşlar, İslam dünyası için büyük önem taşıyan bu kutsal emaneti görme ve dua etme fırsatı bulacak. Manevi atmosferin yoğun şekilde yaşanacağı gecede Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler ve dualar da gerçekleştirilecek.

Başkan Tahmazoğlu'ndan davet

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tüm vatandaşları programa davet ederek, 'Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin mübarek Sakal-ı Şerif'ini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bu mübarek emaneti, Kadir Gecesi'nin manevi ikliminde hep birlikte görmek ve dua etmek isteyen tüm hemşehrilerimizi Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ne davet ediyorum. Geliniz, bu müstesna gecede Sakal-ı Şerif'i ziyaret ederek Kadir Gecesi'nin manevi iklimini hep birlikte yaşayalım' dedi.