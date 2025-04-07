Şahinbey Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Nisan ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 20 maddenin 9’u İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 7’si Plan Bütçe Komisyonuna, 1 madde de ise Denetim Raporu kabul edilirken, 1 maddenin ise Dış İlişkiler Komisyonuna, havale edildi. 2 madde ise İhtisas Komisyonları ve Encümen Üyelikleri seçimi yapıldı. Gündem dışı iki madde ise oy birliği ile kabul edilerek komisyonlara sevk edildi.

"Mecliste seçim"

Şahinbey Belediye Meclisi İhtisas Komisyonunda ve Encümen Üyeliği görevlerinde görev süresi dolan üyelerin yerlerine yeni üye seçimi yapıldı. Encümen üyeliğine Müslüm Erdoğan, Cemil Yalçın, Ömer Faruk Eryılmaz, İmar ve Bayındırlık Komisyon üyeliğine Cuma Güzel, Şükran Yılmaz, İsrafil Yeşiltaş Cuma Kaymakçı Hüseyin Buğur, Plan Bütçe Komisyon üyeliğine Sait Şahin, Mehmet Ayhan Gürbüz, Bedia Darıcılar, Abdullah Şaşuşağı, Nurgül Doğan, Taife Komisyonu üyeliğine Müslüm Yüksel, Mehmet Akıncıoğlu, Gamze Gül Günsoy, Mahmut Kalkan, Mehmet Aydın Yıldırım, Gençlik Spor Komisyonu üyeliğine Mustafa Darıcıoğlu, Mustafa Kemal Töremişoğlu, Çetin Okuyucu, Murat Arslan, Hasan Şencan, Çevre ve Temizlik Komisyonu üyeliğine Abdülkadir Sökücü, Şevki Özkaya, Mehmet Yusuf Aslan, Arif Görgün, Ali Gemo Şimşek, Dış İlişkiler Komisyonu üyeliğine Hacı Mehmet Bozgeyik, Zehra Ünal, Muhammed Rıdvan Bekiroğlu, İbrahim Halil Dalgacıoğlu ve Kırsal Kalkınma Komisyonu üyeliğine Mustafa Tahir Özkara, Uğur Şahan, Furkan Özdemir, Mahmut Demirel ve Mecit Şahan Seçildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Nisan ayı 2. oturum toplantısını 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.