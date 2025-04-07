Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak Nehri’ne düşüp kaybolan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Burunören Mahallesi’nde kimliği bilinmeyen bir şahıs Kızılırmak Nehri’ne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Kayıp şahsın bulunması için olay yerine 7 kişilik AFAD ekibi, su üstü arama kurtarma botu ile 1 arama kurtarma köpeği yönlendirildi.

Ayrıca Sarıoğlan itfaiyesi, Kayseri Büyükşehir Belediye itfaiyesinden toplam 16 kişilik dalgıç ekibi, 112 ambulansı, UMKE ekibi, Sarıoğlan İlçe Jandarma personeli gönüllü Turkuaz arama kurtarma ekibi bölgeye sek edildi. Ekiplerin bölgede kayıp şahsı arama çalışmaları devam ediyor.