Gaziantep’te jandarma ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda 2 milyon 150 bin TL değerinde gümrük kaçağı 650 adet elektronik sigara ile bin 750 adet elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Şehitkâmil ilçesinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahsa ait işyerine baskın yapıldı. İş yerinde yapılan aramalar neticesinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 150 bin TL olan 650 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ile bin 750 adet gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.