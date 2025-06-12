Bursa’nın Gemlik ilçesinde yolun ortasında güreşe tutuşan ayılar, korku dolu anlara sahne oldu. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ayılar daha sonra yoldan aşağı yuvarlandı.

Bursa’da vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntüler, izleyenlerin içini ürpertti. Bursa’nın Gemlik ilçesi Haydariye Mahallesinde yola inen 2 ayı, yolun ortasında güreşe tutuştu. Kendilerinin görüntüsünün alındığın fark eden ayılar, yolun kenarına doğru kaçmaya başladı. Ancak gittikleri yer ise ormanlık alan değil, uçurum olduğunu söyleyen vatandaş, ayıların aşağı yuvarlandığını söyledi.