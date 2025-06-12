Gaziantep mutfağının İstanbul’dan dünyaya açılan penceresi olan Sahan Restoranlar zincirine düzenlenen törenle "En İyi Yerel Lezzetler Restoranı Ödülü" verildi. Ödülü alan Sahan Grup CEO’su Elif Tilbe Öztan, ulusal ve uluslararası arenada Gaziantep yemeklerinin tanıtımına ve gastronomiye destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Gaziantep mutfağının eşsiz tatlarını İstanbul’a taşıyan Sahan Restoran, lezzet yolculuğundaki başarısını yeni bir ödülle taçlandırdı. İstanbul’un en prestijli bölgelerinden biri olan Bağdat Caddesi’nde hizmet veren Sahan, düzenlenen yarışmada "Bağdat Caddesi’nin En İyi Yerel Lezzetler Restoranı" seçilerek bir ödüle daha imza attı.

Anadolu’nun zengin mutfak kültürünü, özgün reçeteler ve geleneksel sunumlarla İstanbullularla buluşturan Sahan, bu ödülle hem gastronomi dünyasındaki iddiasını pekiştirdi hem de bölge halkının takdirini kazandı. Ödül, Sahan Grup adına Elif Tilbe Öztan tarafından teslim alındı.