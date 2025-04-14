Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında ODTÜ Teknokent Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’nı 8-1 mağlup etti.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde hafta sonu oynanan lig maçında 5-0 mağlup ettiği ODTÜ Teknokent Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’nı Türkiye Kupası maçında da 8-1 mağlup ederek kupaya bir adım daha yaklaştı. ODTÜ karşısında lig maçında olduğu gibi kupa maçında da üstün bir oyun ortaya koyan mavi beyazlı ekip başından sonuna kadar üstün oynadığı karşılaşmadan 8-1 galip ayrılmasını bildi.

"Kupayı kazanmak istiyoruz"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, hedeflerinin Türkiye Kupası’nı Gaziantep’e getirmek olduğunu ifade ederek, "Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı olarak her zaman olduğu gibi bu yıl da Türkiye Kupası’nı Gaziantep’e getirmek için çalışacağız. İyi bir kadromuz var. ODTÜ ile hem ligde hem de kupada karşı karşıya geldik. İki maçtan da galip ayrılarak hem ligde hem de kupada hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Alınan galibiyetten dolayı her iki takımın teknik ekibini ve futbolcularını kutluyorum" dedi.