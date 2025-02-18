Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 6 Şubat depremlerinde kentte uzuv kaybı yaşayan kadın engellilerden oluşacak bir ampute futbol takımı kurulacağını duyurdu.

Başkan Şahin, geçtiğimiz gün Fransa’nın Paris kentinde UNESCO’nun düzenlediği bir toplantıya katılarak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireyler için hayata geçirdiği projeleri tanıttı.

Bu kapsamda depremde uzuv kaybı yaşayan kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla kadın ampute futbol takımının hızla oluşturulacağını açıkladı. Başkan Şahin, bu girişimin toplantıya katılan 110 ülke için örnek teşkil edeceğini vurguladı.

Yurt dışı temasları sırasında UNESCO Geçici Miras Listesi’nde yer alan Yesemek ve Zeugma antik kentlerinin kalıcı listeye alınması için görüşmeler gerçekleştiren Başkan Şahin, ayrıca Gaziantep’in geleneksel el sanatı olan Antep işi ve baklavanın Gaziantep’in kültürel mirası olarak tescillenmesi için çalışmalarda bulundu.

Bu projenin sadece engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı değil, aynı zamanda toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Başkan Şahin, "Sporun birleştirici gücüyle hem kadınlarımızın hayata tutunmasını sağlayacağız hem de Gaziantep’in adını uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde duyuracağız" diye konuştu.