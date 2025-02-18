Iğdır Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimlerde abartı egzozlu araç kullanan bir araca ceza yazdı, ceza yiyen araç sahibi ve arkadaşları araç önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Iğdır Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde trafik denetimlerinde durdurdukları araçların egzozlarını kontrol etti. Ekipler durdurdukları 01 AYZ 866 plakalı aracının egzozunda abartı ses geldiğini fark etti. Aracı inceleyen ekipler araca abartı egzoz takıldığını fark etti. Polisler sürücüyü ve içindeki kişileri araçtan indirerek araca işlem yaptı. Araca farklı işlemlerden toplam 11 bin 253 lira para cezası kesildi. Ayrıca araç bağlanarak otoparka çekildi. Cezaya itiraz eden araç sahibi daha sonra cezayı kabullenince arkadaşları ile aracın önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.