Iğdır'da 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla düzenlenen programda öğretmenler bir araya geldi.

24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla Kültür Merkezinde düzenlenen kutlama programı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması İle başladı. Programda bir konuşma yapan Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu söyleyerek; 'Toplumların varoluşu kıymetli arkadaşlarım sizlerin elleri ve sayesinde olacaktır. Bu yüzden bizler diyoruz ki bizim adımlarımız ağırdır. Sözlerimiz büyüktür. Çünkü dokunduğumuz kalplerde bir ülkenin geleceği saklıdır' dedi.