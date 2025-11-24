Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Koordinasyon Kurulu toplantısının ikincisinde çalışma sahalarının güvenlik koşulları, eğitim verileri, tatbikat sonuçları ve önceki kurul kararlarının sahadaki yansımalarını ele aldı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı, Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda yapıldı. Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördük'ün başkanlığında İSG Koordinasyon Kurulu üyeleri, daire başkanları, şube müdürleri, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanları ve çalışan temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Genel Sekreter Gördük, Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara kamu hizmeti sunarken taşıdığı sorumluluğa dikkat çekti. Çalışma sahalarında iş sağlığı ve güvenliğinin hayati önem taşıdığını belirten Gördük, tüm birimlerin bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda İSG Uzmanı İsmail Kahveci, çalışma sahalarının İSG şartlarına uygun hale getirilmesi, 2025 yılı temel İSG eğitim verileri, yangın tatbikatı sonuçları ve periyodik kontrol süreçlerini içeren gündem maddelerine ilişkin bir sunum yaptı. Sunumda ayrıca önceki dönem kurul kararları ve bu kararların sahadaki uygulama sonuçları değerlendirildi.

Gündem maddelerinin ele alınması ve bazı kararların alınması ardından katılımcılar görüş ve önerilerini paylaşarak toplantıya katkı sundu.