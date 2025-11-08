Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, il genelinde yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla avcı eğitim kursu düzenledi.

Iğdır’da av kaynaklarını doğrudan kullanan avcı ve avcı adaylarına yönelik olarak düzenlenen "Avcı Eğitimi Kursu" başladı. Kurs kapsamında katılımcılara; av ve yaban hayvanlarının tanınması, ekosistem dengesi, avcılıkta etik kurallar, sürdürülebilir avcılık ilkeleri ve yasal mevzuat konularında eğitimler verildi.

Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere, "Avcılık Belgesi" verilmeye hak kazandıkları bildirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü yetkilileri, düzenlenen kursun amacının yalnızca avcılık faaliyetlerini düzenlemek olmadığını, aynı zamanda doğayı ve yaban hayatını koruma bilincini artırmak olduğunu vurguladı.