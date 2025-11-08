Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde meydana gelen yangına ilişkin bölgede incelemelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Patlamada 6 emekçi kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 7 kardeşimiz de yaralanmıştır. Kusuru ve ihmali olanların hesap vermesi için bakanlık olarak olayın takipçisi olacağız" dedi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde saat 09.00’da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

"6 ölü, 7 yaralı"

Bölgede yaptığı incelemeler sonrasında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde bildiğiniz gibi bir patlama ve ardından da yangın meydana geldi. Patlamada 6 emekçi kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 7 kardeşimiz de yaralanmıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Bakanlık olarak olayın ilk anından itibaren süreci yakın bir şekilde takip ediyoruz. Bakanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumumuz, başmüfettişlerimiz ve müfettişlerimiz olay yerine hemen hızlı bir şekilde irtikal etmiştir. Olayın nedeni, sorumluları ve ihmali konusunda titizlikle inceleme yapıyoruz. Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinatörlüğünde başmüfettişlerimiz ve müfettişlerimiz gelip de incelemelerde bulundular, raporlarını tutmaya başladılar" diye konuştu.

"Kusuru ve ihmali olanların hesap vermesi için bakanlık olarak olayın takipçisi olacağız"

Konuşmasını sürdüren Bakan Işıkhan, "İnceleme ve adli süreç neticesinde kusuru ve ihmali olanların hesap vermesi için de bakanlık olarak ben de takipçisi olacağız. Ayrıca yaralı vatandaşlarımızın durumunu da Sağlık Bakanlığımızla ortak bir şekilde koordine ederek bu duruma da müdahale etmeyi gayret edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Biraz sonra inşallah şehir hastanesinde yatan kardeşimiz var. Onun ailesini ziyaret edeceğim. Ve buradaki gerekli denetimler, teftişler tamamlandıktan sonra da kimin ihmali kusuru varsa bu konuda gerekli müdahaleyi yapacağımızı özellikle kamuoyuna ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Gelen tüm bu iddiaları kaydediyoruz"

Olayın ilk anından itibaren ekiplerin bölgede olduğunu aktaran Bakan Işıkhan, "Olayın ilk anından itibaren valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, tüm arkadaşlarımız burada. Gelen tüm bu iddiaları kaydediyoruz. Müfettişlerimiz, baş müfettişlerimiz büyük bir titizlikle olayın üzerine gidiyorlar. Kimin ihmali, kusuru varsa adaletin önünde hesap vermesi için gerekli süreci başlattık. Olayın nedeni ve sorunları hakkında da gerekli incelemenin yapılması için başmüfettişimizde görev verdim, talimat verdim. Burada başsavcılığımız aracılığıyla da bu işi koordineli bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.