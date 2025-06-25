Sağlık-Sen 7’inci dönem 10’uncu başkanlar kurulu ‘Toplu Sözleşme’ gündemiyle toplandı.

Sağlık-Sen 7’nci dönem 10’uncu Başkanlar Kurulu Toplantısı, 81 ilden gelen şube başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. ‘Toplu Sözleşme’ gündemiyle yapılan toplantıda, Ağustos ayında başlayacak toplu sözleşme görüşmelerine yönelik talepler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Hekim, hemşire, ebe, paramedik, röntgen teknisyeni, sosyal hizmet uzmanı yani sağlıktaki 40 branşta görevli çalışanların hakkı için mücadele ediyoruz. Toplu sözleşme masasında da terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. 850 binden fazla sağlık ve sosyal hizmet profesyonelinin sorumluluğu omuzlarımızda. Bu bilinçle hareket ediyor, bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Genel Başkan Doğan, teşkilat mensuplarına teşekkür etti

Doğan, yetki sürecini geride bıraktıklarını ve emek, alın teri ve gayret ile yine yetkili sendika olmanın gururunu yaşadıklarını söylerek, "Şube başkanlarımızdan yönetim kurullarına, kadın ve gençlik kollarından temsilcilerimize kadar tüm teşkilatımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin başlamasına bir ay kaldığını hatırlatan Doğan, bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Doğan, Sağlık-Sen olarak çalışmalarına 10 ay öncesinden başladıklarını dile getirerek, "Nitelikli bir ekip kurduk ve kademe kademe ilerledik. Eylem planımız çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürdük. Sağlık-Sen olarak sağlık ve sosyal hizmet kolunda görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını geliştirmek için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Tüm platformlarda çalışmalarımızı sürdürdük. Hem sahada, hem ilgili bakanlıklarda hem Meclis’te hem de medya kuruluşlarında sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerimizin hakkı için gece gündüz demeden mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz" diye konuştu.

"Terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz"

Sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin hakkı için hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmediklerini aktaran Doğan, "Hekim, hemşire, ebe, paramedik, röntgen teknisyeni, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı yani sağlıktaki 40 branşta görevli çalışanların hakkı için mücadele ediyoruz. Toplu sözleşme masasında da terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. 850 binden fazla sağlık ve sosyal hizmet profesyonelinin sorumluluğu omuzlarımızda. Bu bilinçle hareket ediyor, bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bugünkü gerçekleştirilen toplantıda sahadan gelen şube başkanlarının görüş ve taleplerini aldıklarını söyleyen Doğan, daha sonra toplantıdan çıkan talepleri Sağlık-Sen uzmanları ile değerlendirerek 8’inci Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini hazırlayacaklarını ve kamuoyuna duyuracaklarını bildirdi.

"Kamu çalışanları enflasyon altında ezilmemeli"

Toplu sözleşme masasında sahanın sesi olacaklarını belirten Doğan, ayrıca bugüne kadar önemli kazanımlara da imza attıklarını söyledi.

Kamu çalışanlarının beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Doğan, "Ülkemizde bir enflasyon gerçeği var. Kamu çalışanları enflasyon altında ezilmemeli. Biz Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak çalışanlarımızı enflasyon altında ezdirmemek için ve hakları için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

8’inci Dönem Toplu Sözleşmeye yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilen toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu da taleplere yönelik bilgilendirmelerde bulundu.