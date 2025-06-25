Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 2. Gezici Çocuk Tiyatro Günleri kapsamında Hazro, Hani ve Ergani’de parkları dolduran çocuklar, tiyatro oyunları ve jonglör gruplarının gösterileriyle gönüllerince eğlendi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (DBŞT) tarafından kültür ve sanat etkinliklerine erişemeyen ilçe ve mahallelerdeki çocuklar için organize edilen 2. Gezici Çocuk Tiyatro Günleri’nin beşinci günündeki adresi Ergani, Hani ve Hazro oldu.

Jonglör grubu Ergani’deki mahallelerde dolaşarak çocuklarla birlikte etkinliğin yapılacağı Millet Bahçesi’nde toplandı. Ergani Belediye Başkanı ve meclis üyeleri ile çocukların ebeveynlerinin katıldığı etkinlikte, Hırço û Mozmozik oyunu sahnelendi.

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileler, gösteri ve tiyatro oyunuyla doyasıya eğlenerek, keyifli zamanlar geçirdi.

Hazro’da ise 6 kişilik Sosyal Oyun Sokakta jonglör grubu, çocuklarla birlikte Millet Bahçesi’nde danslar ve şarkılar eşliğinde toplandı. Çocuklar, burada ebeveynleriyle birlikte Amed Şehir Tiyatrosu’nun oyununu izleyerek tiyatro keyfini yaşadı.

Hani ilçesinde de çocuklar, Mavi Maske Jonglör grubu gösterisi ile Diyarbakır Çocuk Sanat Merkezi’nin tarafından sahnelenen oyunu izledi.

Gezici Çocuk Tiyatro Günlerinin; bugün Silvan ilçesinde saat 19.00’da yapılacak gösterimin ardından sona ereceği belirtildi.