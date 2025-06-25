Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı rahatlatmak amacıyla tramvay filosunu genişletiyor. Satın alınan 10 tramvaydan 6’ncısı da raylara indirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha konforlu ve hızlı hale getirmek amacıyla tramvay filosunu genişletmeye devam ediyor. Ulaşım alanında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Büyükşehir, satın aldığı 10 yeni tramvay aracından 6’ncısını raylara indirdi.

ULAŞIMDA KALICI VE MODERN ÇÖZÜMLER

Büyüyen kentlerin en önemli ihtiyaçlarından biri olan toplu ulaşım sistemlerini güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nı hizmete almış, Alikahya Stadyum Tramvay Hattı’nın yapımını da hızlandırmıştı. Bununla birlikte, kentin uzun yıllardır beklediği teleferik projesi de aynı dönemde hayata geçirildi.

10 ARAÇTAN 6’NCISI DA GELDİ

Ulaşımda kapasiteyi artırmak adına toplam 10 adet tramvay aracı alımı için ihaleye çıkan Büyükşehir Belediyesi, bu araçlardan ilk 5’ini geçtiğimiz aylarda teslim alarak hizmete sunmuştu. Önceki gün raylara indirilen 6’ncı tramvayla birlikte filoda aktif olarak çalışan araç sayısı da artmış oldu. Büyükşehir yetkilileri, 7’nci tramvayın da yakında hizmete alınacağını duyurdu. Diğer tramvay araçları da en kısa sürede şehrimize gelerek vatandaşların hizmetinde olacak.

YERLİ ÜRETİM, YÜKSEK KAPASİTE

Türkiye’nin önde gelen ulaşım araçları üreticilerinden Bozankaya firması tarafından Ankara’da üretilen tramvaylar, Kocaeli için özel olarak tasarlandı. 33 metre uzunluğundaki modern araçlar, 298 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Bu kapasitenin 66’sı oturan, 232’si ise ayakta yolcular için tasarlandı.

ŞEHİR İÇİ TRAFİĞE NEFES ALDIRIYOR

Yeni tramvay araçlarının hizmete alınması, özellikle yoğun saatlerde şehir içi trafiğinde önemli bir rahatlama sağlıyor. Genişleyen tramvay filosu, toplu ulaşımı teşvik ederek hem trafik sıkışıklığını azaltıyor hem de çevreci bir ulaşım alternatifi sunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma yatırımlarını sürdürerek kenti geleceğe taşıyacak projelere imza atmaya devam ediyor.