2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve yeni eğitim yılına yönelik planlamaların yapılması amacıyla ’2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ve okul idarecileri katıldı.

Toplantıda, okulların fiziki imkanlarının geliştirilmesi, eğitim ortamlarının daha nitelikli hale getirilmesi ve eğitim-öğretim süreçlerine dair diğer önemli konular ele alındı.

Vali Eldivan, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif başarılarıyla Bayburt’u gururla temsil ettiklerini vurguladı. Eldivan, yıl boyunca gösterilen özverili çalışmalarından dolayı tüm eğitim camiasına teşekkürlerini iletti.