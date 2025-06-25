Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü meteorolojiden alınan son veriler ölçeğinde önemli uyarılarda bulundu. Ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 24 Haziran ve 29 Haziran 2025 tarihleri arasında mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

Yapılan uyarıda, belirtilen tarihlerde özellikle çocukların, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık havada bulunmamaları önemle tavsiye edildi.

Ayrıca, MEUS (Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi) verilerine göre orman yangını riskinin artması nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Bayburt AFAD Müdürlüğü, sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmak ve orman yangınlarına karşı tedbirli olmak adına tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Bayburt AFAD’dan yapılan açıklamada, "Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının 24 ve 29 Haziran 2025 tarihlerinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda belirtilen tarihler arasında başta çocukların, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık havada bulunmamaları; ayrıca MEUS verilerine göre riski artan orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü hava tahmini raporuna göre, Cumartesi günü hava sıcaklığı 33 dereceyi bulacak. Pazar günü ise hava sıcaklığının 27 dereceye düşmesi tahmin ediliyor, gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.