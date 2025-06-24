Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezunlarını törenle uğurladı.

11. Dönem mezunlarını veren Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreninde Beslenme ve Diyetetik, Dil ve Konuşma Terapisi, Ebelik, Hemşirelik, Odyoloji, Ortez ve Protez, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet bölümlerinden olmak üzere toplamda 575 mezun yer aldı.

OMÜ Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen mezuniyet töreni; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, Genel Sekreter Erhan Burak Pancar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Pancar Yüksel, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Gülcan Taşkıran Eskici, Doç. Dr. Mahmut Yaran, akademisyenler, mezun olan öğrenciler, mezun olan öğrencilerin aileleri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin mezunlarının mesleğe adım attığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

"Bu değerli mirası devralacak, yaşatacak ve geleceğe taşıyacak olanlar artık sizlersiniz"

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, "Sizler, sağlık alanında bilgiyle, vicdanla ve sorumlulukla donanmış bireyler olarak bugün yeni bir hayata adım atıyorsunuz. Unutmayınız ki, sağlık hizmeti sadece teknik bilgiyle değil, aynı zamanda insan sevgisiyle, etik değerlerle ve şefkatle sunulan kutsal bir görevdir. Bu kutsal görevin önemini en iyi şekilde anlatan kişilerden biri de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk, ’Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ sözüyle Türk sağlık çalışanlarına verdiği önemi ’Türk milletinin sağlığı ve sağlamlığı her şeyden önce gelir’ sözüyle de toplum sağlığının bir devletin varlığındaki temel rolünü gözler önüne sermiştir. Atatürk, sağlık alanını toplumsal kalkınmanın temeli olarak görmüş; koruyucu hekimlikten halk sağlığına kadar pek çok alanda çağının ilerisinde adımlar atmıştır. Bu değerli mirası devralacak, yaşatacak ve geleceğe taşıyacak olanlar artık sizlersiniz. Bu kıymetli yolda alacağınız her türlü sorumluluk için sizleri şimdiden tebrik ediyor yapacağınız tüm görevlerde başarılar diliyorum" dedi.

"Ülkemize ve insanlığa güzel hizmetler vereceğinize yürekten inanıyorum"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Pancar Yüksel, "Bugün burada bilgiyle, emekle, sabırla örülmüş uzun bir yolculuğun son durağında başarıya ulaşmanın haklı gururunu birlikte yaşıyoruz. Artık sizler insan hayatına dokunacak, sağlığı koruyacak, topluma umut olacak bireylersiniz. Sizler bugün sadece bir diplomayı değil aynı zamanda büyük bir sorumluluğu da alıyorsunuz. Sağlık alanında çalışmak yalnızca bilgiye değil aynı zamanda vicdana, empatiye ve özveriye de sahip olmayı gerektirir. Sizlerin bilgili, vicdanlı, ahlaki ve milli değerlerine sahip, insana değer veren gençler olarak ülkemize ve insanlığa güzel hizmetler vereceğinize yürekten inanıyorum. Sevgili öğrencilerimiz yolunuz bahtınız açık olsun, sizlere yaşam boyu başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Mesleğimi bilimin ışığında yüceltmeye devam edeceğime söz veriyorum"

Öğrenci arkadaşlarına ve genç sağlıkçılara seslenen fakülte birincisi Selda Demirkan ise, "Ben bu ilk basamaktan adımımı attığım gün, içimde taşıdığım endişeyi şimdi üstteki basamaklarda, bu kürsünün basamaklarında en gururlu anıma dönüştürmeyi kutluyorum. Bu gururlu anımda hatırlatmak istiyorum ki yarınlarımızda karşımıza çıkacak her birey, onların hikâyeleri, her dokunuşları, bizlere hemşirelik mesleğinin kutsallığını yeniden hatırlatacak. Bakışlarda ve sessizlikte dahi duyabileceğimiz bakım çağrısı bilimle şefkatimi harmanladığım pusulam olacak. Bakım anının benzersizliği, insanların biricik oluşundan gelecek. Ve ben biricik oluşumla, dönüp baktığımda öğrenci hemşire olarak attığım adımlardan, yetiştirdiğim hemşirenin adımları ile burada duruyorum. Mesleğimi bir insanın gülümsemesinin içimde oluşturduğu o sıcak hissin desteği ile ilerlemeye, bilimin ışığında yüceltmeye devam edeceğime söz veriyorum" şeklinde konuştu.

Fakülte birincisi Selda Demirkan mezuniyet kütüğüne birincilik çivisini çaktı. Ardından fakülte birincisi ve Hemşirelik Bölümü mezunu Selda Demirkan’a, fakülte ikincisi Sosyal Hizmet Bölümü mezunu Havva Nur Çebi’ye ve fakülte üçüncüsü Sosyal Hizmet Bölümü mezunu Handan Kiper’e protokol üyeleri tarafından hediyeleri ve başarı belgeleri takdim edildi.

Törenin devamında her bölümün birinci, ikinci ve üçüncü olan mezunlarına, ardından fakültenin tüm mezunlarına başarı belgeleri protokol üyeleri ve akademisyenler tarafından tek tek takdim edildi. Daha sonra her bölümden genç sağlıkçılar sırasıyla hocalarının rehberliğinde meslek antlarını okudular. Mezuniyet töreninin sonunda öğrencilerin, keplerini havaya atarak mezuniyet sevinçlerini yaşamalarının ardından tören sona erdi.