Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında Mezuniyet Töreni 26 Haziran Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Deniz Ülgen ve Mustafa Gökçe, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Mustafa Kule, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, Sıtkı Koçman Vakfı Başkan Vekili Mustafa Acar, Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Açılış konuşmalarıyla devam eden programda, Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp Programında dönem birincisi olan öğrenciler konuşma yaparak, eğitimlerinde emeği geçen hocalarına ve ailelerine teşekkür etti. Geleceğin hekimlerini tebrik eden MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, "Sağlık alanında bilimsel gelişmelere açık, çağdaş değerlere bağlı bireyler olmanızı ve kendinizi her daim geliştirmenizi temenni ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda sabır, hoşgörü, şefkat ve insan sevgisi ile yaşamanın önemine temas isterim. Üniversitenin kapıları sizlere her daim açık. Yolunuz açık olsun" diye konuştu.

MSKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş ise yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarı olmanın sırrını çalışmak, mesleğini sevmek ve dürüst olmaktan geçtiğini hatırlattı. Karakuş, "Size güle güle demiyoruz, aramıza hoş geldiniz diyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi olan öğrencilere başarı belgesi verildi. Akabinde mezuniyet kütüğüne plaket çakıldı. Protokol üyeleri tarafından mezun olan öğrencilere diplomaları takdim edilmesinden sonra MSKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş önderliğinde öğrenciler Hekimlik Yemini etti.

Türkçe Tıp Programından 140 öğrenci, İngilizce Tıp Programından ise 30 olmak üzere toplam 170 öğrenci mesleki yaşamlarına uğurlandı.