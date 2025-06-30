Her yıl 30 Haziran’da kutlanan Koruyucu Aile Günü kapsamında Alaşehir Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü, Alaşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Alaşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü iş birliğiyle koruyucu aileler ve özel çocuklarına yönelik seramik atölyesi etkinliği düzenlendi.

Alaşehir Belediyesi Kadın ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü etkinlik salonunda gerçekleştirilen atölye çalışmasında, kurs öğretmenleri Esma Aydın ve Emine Ulutaş Dural, katılımcılara rehberlik etti. Çocukların el becerilerinin gelişmesine ve özel yeteneklerini keşfetmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, keyifli anlara sahne oldu.

Başkan Vekili Horasan’dan teşekkür

Etkinliği yerinde izleyen Alaşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Horasan, yaptığı açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile belediyemiz iş birliğiyle, Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürümüz Barış Uzgidim’in koordinatörlüğünde, koruyucu aileler ve çocuklarımız için anlamlı bir etkinlik düzenledik. Amacımız, özel çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak ve sosyal çevrelerini genişletmektir. Bu güzel çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlik kapsamında yapılan seramik çalışmalarının tamamlandıktan sonra sergileneceği bildirildi. Koruyucu aileler ve çocuklarının katıldığı bu anlamlı etkinlik, hem eğlenceli hem de öğretici yönüyle dikkat çekti.

Alaşehir Belediyesi, ailelerin ve özel çocukların sosyal yaşama katılımını artırmaya yönelik bu tür faaliyetlere devam edeceğini duyurdu.