Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Yayınladığı mesajında ’hayat kurtaran eller hep yanınızda’ diyen Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan; Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, acil sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaparak, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Dr. Bahadır İnan,; “1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nda, hayat kurtaran sağlık ekiplerimize minnettarız. Vatandaşlarımızın en zor anlarında yanlarında olmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur" dedi. 112 Acil Çağrı Hattı’nın gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini de hatırlatan Dr. İnan, her gereksiz çağrının acil müdahaleyi engelleyebileceğini belirterek ambulanslara trafikte yol vermenin hayat kurtarmada önemli bir katkı sunduğunu da ifade etti.

Dr. İnan, açıklamasını; "Acil sağlık hizmetleri, her an yanınızdadır. Amacımız her vakada hayat kurtarmaktır" ifadelerine yer verdi.