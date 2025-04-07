7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan, sağlığın sadece hastalığın yokluğu değil; fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün kuruluş yıl dönümünde kutlanan bu anlamlı günün, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan, bireylerin sağlıklı yaşam tarzlarını benimsemesinin, düzenli kontrollerle hastalıkların erken teşhis edilmesinin ve zararlı alışkanlıklardan uzak durulmasının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Bu özel günün yalnızca sağlık çalışanlarını onurlandırmakla kalmadığını, aynı zamanda toplumun her bireyine önemli sorumluluklar yüklediğini belirten Doğan 9 günlük bayram tatili süresince hastanede yoğun bir hasta trafiği yaşandığını da ifade etti.

Doğan; "9 günlük tatil süresince yetişkin Acil Servis’e 12 bin 343, Çocuk Acil Servis’e 4 bin 150 ve Kadın Doğum Acil Servis’e ise 438 başvuru yapıldı. Toplamda 499 hasta servislerde tedavi altına alınırken, 299 ameliyat başarıyla gerçekleştirildi ve 71 doğum sağlıklı bir şekilde tamamlandı. Dünya Sağlık Günü, bireylerin sağlığını korumak adına bilinçlenmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi için kıymetli bir fırsattır. Bayram tatili boyunca gece gündüz demeden fedakârca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu bir gelecek için el ele verelim. Dünya Sağlık Günü’nüz kutlu olsun" dedi.