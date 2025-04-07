Niğde’de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

Düzenlenen törene Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk, baro üyeleri ve çok sayıda avukat katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Baro Başkanı Av. Emin Alper Öztürk, tüm meslektaşlarının Avukatlar Günü’nü kutlarken hukuk devleti ve adil yargılanma hakkının önemine dikkat çekti. Avukatların yalnızca bireylerin değil, toplumun hak arama özgürlüğünün de güvencesi olduğunun altını çizen Öztürk , genç avukatların yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değindi.

Öztürk, "5 Nisan Avukatlar Günü’nde, mesleğimizin onurunu ve hukuk devletinin temel ilkelerini savunma kararlılığımızın altını bir kez daha çiziyoruz. Avukatlar, yalnızca bireylerin haklarını değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğünü, adil yargılanma hakkını ve demokratik toplum düzenini koruma sorumluluğunu taşımaktadır. Hukuk devleti ilkesi, bağımsız savunmanın varlığıyla kaimdir. Savunma makamını temsil eden avukatların serbestliği Avukatlık Kanunu’yla; avukatların meslek örgütü olan Baroların özerkliği ise Anayasa’nın 135’nci maddesi çerçevesinde kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin demokratik meşruiyetini ve kendi organlarını serbestçe oluşturma hakkıyla teminat altına alınmaktadır. Bu teminatlar, avukatlık mesleğinin bağımsız icrasının yanı sıra, bağımsız yargının ve adil yargılanma hakkının korunmasının da ön şartıdır" dedi.

Genç avukatların yetersiz destekler ve adaletsiz kamu kaynakları dağılımı nedeniyle gelecek kaygısı taşıdığını ifade eden Öztürk, mesleğin ekonomik ve sosyal güvencelerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda tüm meslektaşlarına dayanışma çağrısında bulunan Başkan Öztürk, "Bağımsız yargının özgür ve kararlı temsilcileri olarak görevimizin başındayız, sorumluluğumuzun farkındayız" ifadelerine yer verdi.