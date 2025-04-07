Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından sertifikalı eğitim programları uygulama yetkisi verilen Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, "Ameliyathane Hemşireliği 2. Dönem Sertifikalı Eğitim Programı" başladı.

Başhekimlik tarafından yapılan açıklamada, programa toplam 10 kursiyerin kabul edildiği bildirildi. 7 Nisan - 8 Mayıs tarihleri arasında 30 iş günü sürecek olan eğitim programının ilk aşaması teorik olarak gerçekleştirilecek. Teorik eğitimin sonunda yapılacak sınavın ardından kursiyerler uygulamalı eğitime geçecek. Programın, ameliyathanede görev yapan hemşirelerin bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmeyi, görevlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütmelerini sağlamayı hedeflediği ifade edildi.

Yapılan açıklamada sertifika programı yalnızca hastanede görevli personelle sınırlı kalmayacağı, Niğde’nin ilçelerinden ve farklı illerden gelen kursiyerlerin katılımıyla da gerçekleştiği belirtildi.