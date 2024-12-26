Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tarla faresinin tarım alanlarındaki zararına dikkat çekerek, “İklim uygun olduğu sürece, kimyasal mücadele her zaman yapılabilir. Ancak en uygun zaman kıştan çıktıkları şubat, mart, nisan ayları ile kışa girişte sonbaharın ekim, kasım ve aralık aylarıdır” dedi.

Tarım alanlarında, kültür bitkileri ile çayır-mera bitkilerinin yeşil aksam, tohum ve meyvelerini, ayrıca yiyecek bulamadığı durumlarda, meyvelik ve ormanlarda fidanların gövdelerini yemek, kemirmek, kesmek ve kirletmek suretiyle zarar yapan tarla fareleri ile mücadele oldukça önemli. Beslendikleri alandaki besin tükendiğinde başka alanlara da geçerek zararlarına devam eden tarla fareleri sıcak havalarda yeşil, serin havalarda ise kuru yemi fazla tüketebiliyor. Ergin bir tarla faresinin günde ortalama 15-17 gram yeşil, 10-13 gram kuru yem yediği, zarar derecelerinin ise popülasyon yoğunluğuna bağlı olarak yüzde 100’e kadar ulaşabildiği belirtildi.

"İklim uygun olduğu sürece kimyasal mücadele yapılabilir"

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tarla fareleri ile mücadelenin önemine değinerek, “Tarla fareleri, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yüksekliğe kadar bitki olan hemen her yere yayılmışlardır. İçinde bulunduğumuz aralık ayı, tarla faresi ile kimyasal mücadelede uygun zaman aralıklarından biridir. İklim uygun olduğu sürece, kimyasal mücadele her zaman yapılabilir. Ancak en uygun zaman kıştan çıktıkları şubat, mart, nisan ayları ile kışa girişte sonbaharın ekim, kasım ve aralık aylarıdır” diye konuştu.

Kimyasal mücadelenin püf noktaları

Ortalama ömürleri 3-4 yıl olan tarla farelerinin beslendiği alanda 3 farklı delik açtığını ve kimyasal mücadelede bu farelerin beslenme deliklerinin belirlenmesinin önemli olduğuna değinen Sağlam, “Tarla fareleri, 10-70 santimetre derinlikteki toprak altı galerilerinde yaşarlar. Gece ve gündüz aktif olmakla birlikte özellikle geceleri faaldirler. Yılda 4-6 doğum yaparlar ve her doğumda ortalama 5-6 yavru verirler. Doğan yavrulardan ortalama yüzde 40 kadarı çeşitli nedenlerle ölür. Yavrular doğumdan 15-20 gün sonra beslenmeye başlarlar. Ortalama ömürleri 3-4 yıldır. Tarla fareleri beslendiği alanda 3 çeşit delik açar. Bunlar beslenme deliği, hafriyat (toprak çıkarma) deliği ve dışkılama deliğidir. Bunlara karşı yapılan kimyasal mücadelede bu deliklerin tanınması önemlidir. Çünkü beslenme delikleri dışındaki deliklere bırakılan zehirli yemi yemezler. Hafriyat deliklerinde toprak birikintileri, dışkılama deliğinde fare dışkıları, beslenme deliğinde ise yiyecek kalıntıları vardır” şeklinde konuştu.

“Doğal dengenin bozulmadığı alanlarda, tarla fareleri büyük ölçüde baskı altında”

“Tarla farelerinin başlıca doğal düşmanları kedi, köpek, tilki, gelincik, sansar, baykuş, leylek, kerkenez kuşu, atmaca, doğan, şahin, kartal ve yılan olduğundan doğal dengenin bozulmadığı alanlarda, bu doğal düşmanlar tarla farelerini büyük ölçüde baskı altında tutmaktadırlar” diyen İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, şu bilgileri paylaştı:

“Derin toprak işlemesi, münavebe, tarla temizliği, gibi önlemlerle tarla farelerinin zararları bir dereceye kadar azaltılabilir. Sistemleri su ile doldurmak ve kapan kullanmak suretiyle fareler öldürülebilir. Tarla fareleriyle bulaşık alanlarda 25 metrekarede 5 işlek delik sayıldığında mücadeleye başlanmalıdır. İlaçlama öncesinde buradaki tüm delikler kapatılıp, 3 gün sonra açılan deliklere, zehirli yemler her deliğe 5 adet olacak şekilde, el değmeden delik içlerine bırakılarak bu delikler kapatılmalıdır. Zehirli yemlerin tarla farelerinin beslenme deliklerinin içine bırakılmasına özen gösterilmelidir. Uygulamanın tamamlanmasından sonra, ilaçlanan alan mutlaka kontrol edilerek, fare ölüleri toplanıp yakılmalı veya derince bir çukura gömülmelidir. Tarla faresi mücadelesinde toplu ve tarama mücadele esas olduğundan, zararlının bulunduğu alandaki bütün tarlalar ve tarla kenarları ile çevredeki sulama kanallarında bulunan işlek delikler ilaçlanmalıdır.”