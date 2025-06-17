Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Değişen iklim şartları nedeniyle artan afetler, rüzgar erozyonu nedeniyle toprağın toz olarak uçması, vahşi sulama yöntemlerinde basınçlı su ile toprağın ırmak ve denizlere akması, yanlış uygulamalarla toprağın kuraklaşması ve çölleşmeye karşı artık toprağa doğru faaliyetlerle doğru uygulamalarla iyi davranmalı ve toprağı iyi kullanmalıyız" dedi.

"TKİ-Hümas Örnek Uygulamalarıyla Organik Toprak Düzenleyicisi Kullanımının Yaygınlaştırılması" konulu eğitim toplantısı ve uygulaması Samsun’da yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda TKİ-Hümas Örnek Uygulamalarıyla Organik Toprak Düzenleyicisi Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında düzenlenen eğitim toplatışında konuşan İbrahim Sağlam, tarımsal üretimde önceliklerinin toprağı korumak olduğunu ifade etti.

"Çölleşmeye karşı toprağı iyi kullanmalıyız"

Torağın korunması ve iyi işlenmesinin önemine değinen İbrahim Sağlam, "Tarımsal üretimde öncelikli görevimiz toprağı havayı ve suyu korumaktır. Toprak canlı ise tarım yapabiliriz. Tarımsal üretimde ana kaynağımız toprağı mümkün olduğunca doğal organik ürünlerle beslemeliyiz. Doğada biyoçeşitliliği korumak zorundayız. Kimyasal maddeler toprakta bulunan organik maddeleri yok edebilir. Bilinçsiz ilaç ve kimyevi gübre kullanımı toprağımızın hem verimini düşürmekte hem de sağlıklı doğal yapısını bozmaktadır. Değişen iklim şartları nedeniyle artan afetler, rüzgar erozyonu nedeniyle toprağın toz olarak uçması, vahşi sulama yöntemlerinde basınçlı su ile toprağın ırmak ve denizlere akması, yanlış uygulamalarla toprağın kuraklaşması ve çölleşmeye karşı artık toprağa doğru faaliyetlerle doğru uygulamalarla iyi davranmalı ve toprağı iyi kullanmalıyız" diye konuştu.

Çiftçilere hümas dağıtıldı

TKİ-Hümas Örnek Uygulamalarıyla Organik Toprak Düzenleyicisi Kullanımının Yaygınlaştırılması İşbirliği Protokolü kapsamında, Samsun çiftçilerine sıvı hümik asit (TKİ-Hümas) dağıtımı gerçekleştirildi. Konu hakkında bilgi veren Müdür Sağlam, "Proje kapsamında Bafra, Çarşamba, Terme, Kavak ve Havza ilçelerimizde belirlenen 11 üreticimize toplam 740 litre TKİ-Hümas dağıtıldı. 109 dekar alanda gerçekleştirilecek uygulamalarda, ceviz, aronya, kivi, buğday, çeltik, soya şekerpancarı, kenevir ve kavak ekili alanlarda hayata geçirilerek, proje ile çiftçilerin doğal ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına teşvik edilmesi, toprak sağlığının korunması ve verimliliğin artırılması hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.

Program, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığından Ziraat Yüksek Mühendisi Murat Mengüloğlu’nun TKİ-Hümas Örnek Uygulamalarıyla Organik Toprak Düzenleyicisi Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında TKİ-Hümas Örnek Uygulamalarıyla Organik Toprak Düzenleyicisi Kullanımı ve Yaygınlaştırılması konulu sunumlarının ardından son buldu. Programın öğleden sonraki bölümünde Havza ilçesi Küflek mahallesinde TKİ-Hümas Örnek Uygulamalarıyla Organik Toprak Düzenleyicisi Kullanımı ile ilgili tarla günü düzenlendi. Mustafa Kara adlı üreticiye ait 17 dekar alan şeker pancarı tarlasının 10 dekar alan kısmına sıvı hümik asit (TKİ-Hümas) uygulaması gerçekleştirildi.