Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, Cumhurbaşkanlığının vizyonu doğrultusunda ve 11. Kalkınma Planı kapsamında yürürlüğe konulan Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi çerçevesinde hazırlanan "Eğitimde Yapay Zekâ Politika Belgesi ve Eylem Planı (2025-2029)", yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, 2025-2029 yıllarını kapsayan “Eğitimde Yapay Zekâ Politikası” ile yapay zekânın etik ve kapsayıcı kullanımını hedefleyen stratejik bir plan sundu.

Belge, öğretim programlarının güncellenmesinden öğretmen eğitimine, dijital içerik üretiminden ölçme-değerlendirme süreçlerine kadar geniş bir yelpazede yol haritası sunuyor.

Yapay zekânın, öğretim materyallerinin tasarımı, öğrenci gelişiminin izlenmesi ve öğrenme süreçlerinin iyileştirilmesinde dönüştürücü bir rol oynadığı belirtilen belgede, yapay zekâ tabanlı öğrenme analitiği platformlarının kurulması, öğrenci ve öğretmenlerin dijital becerilerinin geliştirilmesi, kişiselleştirilmiş öğrenme fırsatlarının artırılması ve eğitimde kalitenin yükseltilmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ İLE UYUM

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu olan politika, beceri temelli eğitim yaklaşımını destekliyor. Öğrencilerin akademik bilginin yanı sıra eleştirel düşünme, problem çözme, dijital okuryazarlık, iletişim ve iş birliği gibi 21. yüzyıl becerileriyle donatılması amaçlanıyor. Vizyon, yapay zekâ ve büyük veri sistemlerinin bilinçli ve stratejik kullanımıyla millî, manevî ve evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmek.

DÖRT ANA HEDEF, 40 EYLEM ADIMI

Belge, dört temel hedef etrafında şekillendi:

Eğitimde yapay zekâ kültürü oluşturmak,

Öğretim programlarında yapay zekâ alanını artırmak,

Yapay zekâ destekli yönetim ve karar alma mekanizmalarını güçlendirmek,

Teknoloji, altyapı ve veri analitiğini geliştirmek.

Bu hedefler doğrultusunda 15 politika ve 40 eylem adımı belirlenirken, çalışmalar, 12 sorumlu MEB birimi, 23 iş birliği yapılacak MEB birimi ve 10 dış paydaşın katkılarıyla yürütülecek.

Eylem adımlarından 17’si kısa vadede (0-1 yıl), 10’u orta vadede (1-3 yıl), 13’ü ise uzun vadede (3-5 yıl) tamamlanacak.

Söz konusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Eğitimde Yapay Zekâ Politika Belgesi ve Eylem Planı 2025-2029" için tıklayabilirsiniz