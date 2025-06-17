Samsun’da düzenlenen Minikler Okullar Arası Futbol Turnuvası, büyük çekişmeye sahne olurken, 9-10 yaşlarındaki 288 sporcu, Samsunspor altyapısına seçilebilmek için tüm hünerlerini sergiledi.

Mustafa Kemal Erkanat Kaybetmek Yok Minikler Okullar Arası Futbol Turnuvası, Samsunspor Futbol Akademisi’nde gerçekleştirildi. Samsunspor, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iş birliği ile düzenlediği turnuvada İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy’de öğrenim gören 9-10 yaşlarındaki 288 çocuk, 24 okul adına yarıştı.

"Çocukların sporla buluşması, eğitim sistemimizin temel amaçlarından birisi"

İlkokul öğrencilerini sporla buluşturdukları için mutlu olduklarını ifade eden Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, "Samsunspor ve müdürlüğümüzün yaptığı protokol ile öğrencilerimizi Samsunspor’un tesisleriyle, altyapısı ile buluşturuyoruz. Ayrıca okullarımızın son haftasında gerçekleştirdiğimiz etkinlik haftasına farklı bir boyut kazandırıyoruz. Çocuklarımızın sporla, sanatla, kültürle buluşması eğitim sistemimizin temel amaçlarından bir tanesi. Milli manevi değerlerine bağlı gençlerin aynı zamanda sportif yönlerinin geliştirilmesi ve onların ahlaki gelişimlerine destek olunması milli eğitimin temel amaçlarından bir tanesi. Bugün de burada Samsunspor’un katkılarıyla güzel bir etkinliğe imza attık. 2 gün sürecek etkinlikte katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Samsunspor’a oyuncu katmak için antrenörlerimiz turnuvayı izliyor"

Turnuvayı Samsunspor antrenörlerinin de takip ettiğini dile getiren Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus, "Turnuvayı yaparken birinci amacımız; çocukların Samsunspor ile buluşup, kucaklaşmasıydı. Turnuvanın okulların son haftasına denk gelmesi de güzel oldu. Bu sene 24 takımla turnuvayı düzenledik ama seneye 17 ilçemizin tamamının katıldığı bir turnuva düzenleyeceğiz. Her sene turnuvaya da Samsunspor’a hizmet etmiş büyüklerimizin adıyla düzenleyeceğiz. Siz çocukların şanlı Samsunspor formasını giyebilmesi için antrenörlerimiz de turnuvayı takip ediyor. Yeteneklerinize de bakıyoruz. İnşallah içinizden birçok kişiyi Samsunspor’a katacağız" diye konuştu.

2 gün sürecek turnuva sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler verilecek. Antrenörlerin olumlu not verdiği sporcular da Samsunspor akademisine davet edilecek.