Sarıgöl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (SADER) bünyesinde faaliyet gösteren Etnografya Müzesi, 17. Sultaniye Üzüm Festivali kapsamında kapılarını ziyaretçilere açtı.

Sarıgöl’ün Konak Mahallesi Terzi Ali Sokak’ta bulunan müzede sergilenen binlerce tarihi eşya ve fotoğraf, geçmişten günümüze ışık tutuyor. Festival boyunca vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.

Sarıgöl SADER Başkanı Salih Yapıcı, dernek çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sarıgöl’ün kültürel miraslarını yaşatmak amacıyla vatandaşlarımızın evlerinde bulunan eski eşyaları bize bağışlamalarını sağladık. Bu şekilde binlerce eser toplandı. Bunları koruyor ve özellikle festivallerde, okulların yanı sıra ilçemize gelen misafirlerin ziyaretine açıyoruz. Çok faydalı oluyor. Ayrıca festivallerde yüzlerce fotoğrafı sergileyerek vatandaşlarımızın geçmişe yolculuk etmelerini sağlıyoruz" dedi.