Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki üç imam hatip ortaokulu, sabah namazında Pazar Camii’nde bir araya geldi. Buluşmanın ardından öğrenciler, Filistin’e destek amacıyla düzenlenen futbol turnuvasında kıyasıya mücadele etti.

Turgutlu’da yer alan üç imam hatip ortaokulu, sabah namazında birlik ve beraberlik sergiledi. Turgutlu İmam Hatip Ortaokulu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu ve Niyazi Üzmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, vatandaşların da katılımıyla Pazar Camii’nde bir araya geldi.

Sabahın erken saatlerinde camiye gelen öğrencilere Cami İmamı Arif Çalışır tarafından kısa bir sohbet gerçekleştirildi. Programın sonunda öğrenci ve vatandaşlara çorba ve simit ikram edildi. Katılımcılar, etkinliğin adeta düğün havasında geçtiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Filistin’e Özgürlük Futbol Turnuvası devam ediyor

Cami programının ardından öğrenciler, okullarının halı sahasında düzenlenen "Filistin’e Özgürlük Futbol Turnuvası" kapsamında sahaya çıktı.

Bu hafta oynanan karşılaşmalarda, 7/A takımının gelmemesi üzerine 8/A hükmen 3-0 galip sayılarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve liderlik koltuğuna oturdu. Turnuvada diğer maçlarda 6/E sınıfı 5/D sınıfını 4-3, 7/B sınıfı 7/E sınıfını 6-1 mağlup etti.

Puan usulüyle devam eden turnuvada dört takım play-off’a yükselerek yarı final ve final mücadeleleri yapacak.

Turnuvanın, hem sporun birleştirici gücünü ortaya çıkardığı hem de Filistin’e yönelik farkındalığı artırdığı ifade edildi.