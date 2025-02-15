Her hafta düzenlediği programlarla dikkat çeken ve alanında uzman isimleri Samsunlularla buluşturan Büyükşehir Belediyesi(SBB) bu hafta da eğitimci-yazar Dilek Cesur’u ağırladı. SBB Sanat Merkezi’nde gerçekleşen "Rota Yeniden Oluşturuluyor" başlıklı söyleşi yoğun ilgi gördü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi düzenlediği programlarla kentin kültür, eğitim ve sanat yolculuğuna katkı sunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bu hafta da eğitimci-yazar Dilek Cesur’u Samsunlularla buluşturdu. SBB Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa ilgi yoğun oldu.

"Rota Yeniden Oluşturuluyor" adlı söyleşi ile Samsunlu sevenleriyle bir araya gelen Cesur; çocuk gelişimi, aile ilişkileri ve mutlu aile kavramları gibi konularda önemli bilgiler verdi. 7’den 70’e her yaş grubunun yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Dilek Cesur, mutlu bir ailenin ipuçlarından ebeveyn davranışlarının çocuklar üzerindeki etkilerine kadar geniş bir perspektifte değerlendirme yaptı. Cesur’un somut ve pratik örnekleri ise dinleyenler için esin kaynağı oldu.

Pideyi çok beğendi

Samsun’a ikinci kez geldiğini belirten Yazar Dilek Cesur, "Samsun’a ikinci gelişim. Büyükşehir Belediyesi’ne bu güzel etkinlikte beni Samsunlularla buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin Samsun için güzel projeleri var. Açıkçası beni de çok heyecanlandıran projeler. Samsun’a daha önce gezi için gelmiştim ilk kez iş vesilesiyle geliyorum. Bugün enfes pidenizin tadına baktım ve çok beğendim" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren söyleşinin ardından Cesur, kendisi ile fotoğraf çektirmek ve kitap imzalatmak isteyenleri de kırmadı.