Romanya'daki soydaş Türkçe öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından 21-25 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul'da "Eğitim ve Kültür Programı" düzenlenecek.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliğinde, Romanya/Bükreş'te görev yapan soydaş Türkçe öğretmenleri için kapsamlı bir Eğitim ve Kültür Programı, 21-25 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde düzenlenecek.

5 gün sürecek programın temel hedefleri arasında: "Bakanlığın Türkçe ve Türk Kültürü dijital eğitim kaynaklarının tanıtılması, interaktif öğrenme yöntemleri üzerine atölye çalışmaları, yeni müfredat çerçevesinde Türkçe eğitiminin vizyonunun aktarılması, katılımcı öğretmenlerin mesleki yeterliklerinin güçlendirilmesi yer alıyor.

Türkiye Yüzyılı ve Eğitimin Yüzyılı bakış açısıyla gerçekleşecek etkinlik boyunca, soydaş öğretmenler; sınıf içi uygulamalardan sınav ve değerlendirme yöntemlerine, kültürel materyallerin kullanımından teknoloji destekli eğitime kadar geniş bir yelpazede bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak.

Programın sonunda katılımcılara Türkiye Yüzyılı Eğitim Sertifikası verilecek.