Türkiye Gençlik Vakfı Esenyurt Temsilciliği tarafından TÜGVA Aile İftarı programı düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Esenyurt Temsilciliği, aile iftarı programı düzenledi. Esenyurt Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi Davet Salonu'nda gerçekleştirilen iftar programına, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen, TÜGVA Esenyurt İlçe Temsilcisi Veysel Murat Özyavuz, ilçe protokolü ile gençler ve aileleri katıldı. Gençler tarafından ilahi dinletisinin yapıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edilerek oruçlar açıldı.

'TÜGVA Esenyurt ve TÜGVA İstanbul, yükümüzü hafifleten bir sivil toplum kuruluşu olarak yanımızda oldu'

Programda gençler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt'un gençlerine güvendiklerini söyleyerek, 'Yaklaşık 17 aylık görev süremizde önceliğimizi eğitim ve gençlik olarak belirledik. Önceki görevlerimden çok daha enerjik ve dinamik bir TÜGVA il ve ilçe yönetimiyle karşılaştım. TÜGVA, inovatif çalışmaları, yatay örgütlenmesi ve kurumsal yapısıyla erdemli ve olgun bir gençliğin yetişmesine katkı sağlıyor. Biz de Esenyurt olarak gençliğimize güveniyoruz. Kitap kafeler, yeni kütüphaneler, eğitim merkezleri ve spor alanları kuruyoruz. Okuma yazma kurslarında TÜGVA ile yaptığımız iş birliğinden de büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliğini artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. TÜGVA Esenyurt ve TÜGVA İstanbul, yükümüzü hafifleten ve bize enerji veren önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak her zaman yanımızda oldu. Bugün sizleri burada bir arada görmek beni çok mutlu etti' diye konuştu.

Programda konuşan TÜGVA Esenyurt İlçe Temsilcisi Veysel Murat Özyavuz ise, 'Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a, gençliğe verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalar gençler için büyük önem taşıyor' dedi.