Antalya’nın Kemer ilçesinde bu yıl 3.’sü düzenlenen Sky To Sea (Gökyüzünden denize) Dağ Bisikleti Yarışları başladı.

Kemer Belediyesi’nin ana sponsorluğunda Kemer Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen yarışlara, Türkiye’nin yanı sıra Kosta Rika, İngiltere, Kanada, Polonya, Çekya, Ukrayna, Rusya, Almanya, İran, Gürcistan, Yunanistan ve İspanya’dan 150’yi aşkın sporcu katılıyor.

2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’ndan Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Baytekin, Meclis Üyesi Efir ve diğer protokol üyelerinin verdiği startla başlayan yarışta sporcular, dik yamaçlardan, ormanlık alanlardan dar patikalardan geçerek dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda düzenlenecek olan ödül töreni ile verilecek.