Antalya Bilim Merkezi, matematiğin en ünlü sabiti olan Pi sayısını kutlamak ve bilimin eğlenceli yüzünü sergilemek amacıyla geniş çaplı bir 'Pi Günü' şenliğine ev sahipliği yaptı.

Antalya Bilim Merkezi ve Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü Topluluğu işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, her yaştan bilim tutkununu bir araya getirdi. Her yıl üçüncü ayın on dördüncü günü, matematikte bir çemberin çevresinin çapına oranını ifade eden Pi sayısına ithafen dünya genelinde 'Pi Günü' olarak kutlanıyor. Virgülden sonra sonsuza dek kendini tekrar etmeden ilerleyen bu gizemli sayı, yalnızca geometrik bir sabit değil; aynı zamanda evrenin sonsuzluğunu ve karmaşıklığını temsil eden matematiksel bir metafor olarak kabul ediliyor. Antalya Bilim Merkezi'nde düzenlenen Pi Günü şenliği, katılımcılara Pi sayısının önemini aktarırken, doğanın matematikle nasıl kusursuz bir şekilde iç içe geçtiğini gözler önüne serdi. Gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde temel bilimlerin günlük yaşamda oynadığı kritik rol vurgulandı. Katılımcılara, çevremizde gördüğümüz pek çok olgunun aslında matematik temelli bir sistemin parçası olduğu, interaktif uygulamalar ve eğlenceli etkinliklerle anlatıldı. Bilim dolu program, Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü'nden Prof. Dr. Simten Bayrakçı'nın 'Evrenin Dili Matematik: Pi ile Sonsuzluğa' başlıklı semineriyle başladı. Yoğun ilgi gören seminerde matematiğin evrensel dili, Pi sayısının bilim dünyasındaki yeri ve bu sayının ardındaki matematiksel gizemler katılımcılarla paylaşıldı.

Dolu dolu etkinlik

Seminerin ardından katılımcılar, matematiğin farklı disiplinlerle buluştuğu zengin içerikli atölye çalışmalarına katılarak öğrenmeyi pratiğe döktüler. Bu kapsamda hayata geçirilen Harmonograf ve Kaotik Sanat Atölyesi'nde matematiğin estetik iz düşümü incelenirken, Origami Atölyesi ile geometrik katlama sanatı deneyimlendi. Kilden Pi Sembolü Yapımı ve Boyama Atölyesi'nde ise katılımcılar matematiği sanatsal bir formda somutlaştırma fırsatı buldu. Öğrenciler, Da Vinci Köprüsü Atölyesi'nde fizik ve matematiğin yapısal gücünü test ederken; Sihirli Kule, Sayı Bulma, Set Oyunu ve Fermi Atölyesi gibi etkinliklerde analitik düşünme, strateji geliştirme ve mantıksal tahmin yürütme becerilerini zorladılar. Paradoks Atölyesi zihin sınırlarını esnetirken; Quiz Çarkı ve Dev Problem Zinciri Atölyesi, matematiksel problem çözmeyi büyük bir eğlenceye ve takım çalışmasına dönüştürdü.

Etkinlik, Antalya'nın farklı kesimlerini aynı çatı altında buluşturan gerçek bir şenlik havasında geçti. Kepez ilçesi halkının yoğun katılım gösterdiği programa; Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra Neriman Erol Sosyal Bilimler Lisesi, Abdurrahman Neriman Bileydi Ortaokulu ve Yavuz Selim Lisesi öğrencileri ile bilim merkezi ziyaretçileri aktif olarak katıldı. Matematiğin sadece sayılardan ibaret olmadığını, hayatın tam merkezinde yer aldığını gösteren bu anlamlı şenlik, katılımcıların zihinlerinde yepyeni ufuklar açarak başarıyla tamamlandı.