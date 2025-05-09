Roketsan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda mühendislik öğrencilerini ileri teknolojiyle buluşturacak bir etkinlik düzenliyor. Gençler, roket ve füze dünyasını yakından tanıyacak.ANKARA (İGFA) - Roketsan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda mühendislik öğrencilerine yönelik özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hayalinde roket yapmak olan gençlerle Roketsan’da buluşuyoruz. Denizlerin altından uzayın derinliklerine uzanan serüvenimize tanıklık etmek ve ileri teknolojiyi yerinde görmek için bu fırsatı kaçırmayın” denildi.

Etkinlikte, öğrenciler roket ve füze teknolojilerini yakından tanıma şansı bulacak.

https://twitter.com/roketsan/status/1920736777746141676

Roketsan'ın “Yükselmek Türk gençliğinin ruhunda var” mesajıyla gençleri motive edeceği etkinlik, gençlerin savunma sanayiine ilgisini artırmayı ve geleceğin mühendislerine ilham vermeyi hedefliyor

Detaylı bilgi ve başvuru için 19mayis.roketsan.com.tr adresi ziyaret edilebiliyor. .