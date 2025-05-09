Manavgat Belediyespor Kulübü’nün özel sporcuları, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından 7 Mayıs 2025 tarihinde Antalya Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Masa Tenisi İller Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü.

Down Sendromu kadınlar kategorisinde Damla Cansu Baykal birinci, aynı kategoride mücadele eden Güngör Orel ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı. İki başarılı sporcu, böylece kürsüyü birlikte paylaşarak Manavgat’a çifte gurur yaşattı. Mental sporcular kategorisinde mücadele eden Ayşenur Yüksel ise bronz madalya kazanarak kürsüye çıkmayı başardı.

Elde ettikleri dereceler sayesinde Damla Cansu Baykal ve Güngör Orel, Akdeniz Bölgesi’ni temsilen Konya’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde ettiler.