Mudanya Belediyesi, geleceğin dili olarak adlandırılan Robotik Kodlama Atölyeleri ile çocukları geleceğe hazırlıyor. Yoğun ilgi gören atölyelerde çocuklar, kodlamanın temel dilini öğrenirken özgün dünyalarını geliştiriyor, takım çalışmasını öğreniyor.

Mudanya Belediyesi’nin çocukların gelişimine katkı sağlaması hedefiyle yarıyıl tatilinde hayata geçirdiği “Robotik Kodlama Atölyesi” büyük ilgi topladı. Orhan Kemal Kütüphanesi’nde gerçekleşen ve 9-16 yaş arası çocukların ücretsiz olarak katıldığı atölyede üç boyutlu tasarım, kodlama, elektronik ve robotik platform eğitimleri temel düzeyde veriliyor. Atölyede robotik sistemler ve kodlama dilini öğrenen çocuklar takım çalışması ve özgünlük becerilerini de geliştirme fırsatı yakalıyor.

‘’Geleceğe yatırım yapıyoruz’’

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, çağdaş Türkiye’nin aydınlık yarınları için çocukların eğitimine büyük önem verdiklerini belirtti. Çocukların dijital çağın ihtiyaçlarına uygun yetişmesi için kodlama atölyesini hayata geçirdiklerini kaydeden Dalgıç, “Teknolojinin bu kadar gelişmiş olduğu bir dönemde çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlayabilmek için bu atölyeleri gerçekleştiriyoruz. Robotik kodlama eğitimlerini çok önemsiyoruz. Sosyal belediyecilik ilkesiyle hem çocuklarımıza faydalı bir eğitim veriyoruz hem de ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz” ifadelerini kullandı.