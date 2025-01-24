Kütahya Belediyesi tarafından her hafta düzenlenen Halk Günü Toplantısı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında gerçekleştirildi. Cuma günleri 10.00 ile 12.00 saatleri arasında yapılan toplantıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda, vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Başkan Kahveci, iletilen konuların çözümü için ilgili birimlerin yönlendirildiğini ve gerekli çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını belirtti.

Toplantıya katılan vatandaşlar, Halk Günü uygulamasından memnun olduklarını ifade ederek, bu buluşmaların devam etmesi yönündeki taleplerini dile getirdi. Kütahya Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların istek ve önerilerine doğrudan kulak vermeye devam edeceğini vurguladı.